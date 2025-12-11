Телеканалы закладывают три часа на программу «Итоги года с Путиным»

Ранее Кремль сообщал, что по состоянию на 12.00 четверга, на прямую линию поступило почти 869 тысяч обращений: 347 тысяч звонков, 210 тысяч вопросов в мессенджер MAX, 136 тысяч СМС-сообщений, 108 тысяч обращений через социальные сети, 30 тысяч вопросов через сайт, а также 24 тысячи ММС-сообщений и 11 тысяч вопросов через приложение.