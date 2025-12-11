Телеканалы закладывают три часа на программу «Итоги года с Путиным»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Федеральные каналы закладывают три часа с 12.00 до 15.00 на «Итоги года с Владимиром Путиным», выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на следующую неделю.
Ранее Кремль сообщал, что по состоянию на 12.00 четверга, на прямую линию поступило почти 869 тысяч обращений: 347 тысяч звонков, 210 тысяч вопросов в мессенджер MAX, 136 тысяч СМС-сообщений, 108 тысяч обращений через социальные сети, 30 тысяч вопросов через сайт, а также 24 тысячи ММС-сообщений и 11 тысяч вопросов через приложение.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, «ГигаЧат» Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.