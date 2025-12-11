Проект причала в Аксае ждет выделения земельного участка

В Аксае рассматривается проект восстановления пассажирского причала. На данный момент ведется поиск земли для планируемого объекта. Об этом изданию Домостройдон.ру сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
— Администрацией прорабатывается возможность выделения земельных участков для возможного размещения будущей причальной инфраструктуры, — прокомментировала Алена Беликова.
Сроки реализации проекта и его стоимостьпока не уточняются. Активное планирование могут начать после утверждения участка под застройку. Предполагается, что у причала будут швартоваться пассажирские суда на подводных крыльях.
