Кинолог Голубев объяснил, как помочь пожилой собаке при болях в суставах

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился полезными советами по уходу за пожилыми собаками в холодное время года. Он отметил, что старые питомцы часто страдают от метеочувствительности, особенно остро реагируя на влажность и резкие изменения погодных условий.

бездомная собака, девушка хозяйка гладит собаку на улице
Источник: Unsplash

— Метеозависимость у людей и собак является камнем преткновения для исследователей. Многие считают ее влияние преувеличенным. Между тем слишком многие владельцы отмечают прямую связь между сыростью, изменениями погоды, перепадами давления и ухудшением самочувствия у пожилых собак, — уточнил специалист.

Голубев посоветовал владельцам уделять особое внимание состоянию здоровья животного, включая контроль над артритом, остеоартрозом и общей активностью. Чтобы облегчить дискомфорт, кинолог рекомендовал обеспечить комфортные условия проживания: теплое спальное место, удобную одежду для прогулок, и избегать переохлаждения.

Для снижения нагрузки на суставы полезно организовать правильный режим питания, исключить лишний вес и включить в рацион полезные добавки, богатые омега-3 кислотами. Владельцам рекомендуется внимательно следить за поведением своего питомца и своевременно обращаться к ветеринару.

Дополнительные меры включают использование ортопедического матраса, массажа, обеспечение безопасной среды обитания и поддержание оптимального уровня влажности в помещении. Специалист подчеркнул важность регулярного посещения ветеринара, даже если животное выглядит здоровым, и настоятельно не рекомендует заниматься самолечением, сообщает РИАМО.

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко дала советы владельцам собак по созданию безопасной домашней обстановки. Она отметила важность обустройства пространства, которое способствует хорошему самочувствию и здоровью питомца.