Кинолог Голубев объяснил, как помочь пожилой собаке при болях в суставах

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился полезными советами по уходу за пожилыми собаками в холодное время года. Он отметил, что старые питомцы часто страдают от метеочувствительности, особенно остро реагируя на влажность и резкие изменения погодных условий.