Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту

Как пояснил первый замруководителя Главного управления автомобильных дорог региона Александр Денисов, на данный момент технические условия не позволяют полноценно реализовать третью полосу. Однако власти не исключают возможность возвращения этой схемы при наличии обоснования и необходимых ресурсов. Председатель профильного комитета Владимир Солдатенков подтвердил: проблема перегруженности моста в выходные дни остаётся серьёзной. Он считает, что нужны детальные расчёты, чтобы понять, возможно ли восстановление резервной полосы на постоянной основе, а также определить финансовые затраты на реализацию проекта. Результаты анализа будут представлены на заседании экспертного совета комитета. К обсуждению планируется привлечь представителей профильных структур, включая сотрудников ГИБДД.