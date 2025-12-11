Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений

«В результате работ, проведенных в 2025 году, мы открыли площадь 50 квадратных метров. Один квадрат оказался пустым, а на втором квадрате площадью 25 квадратных метров сконцентрировано около 60 кремированных погребений, которые совершались в урнах. В качестве урн выступали амфоры и сосуды, наполненные кальцинированными костями», — рассказала Анастасия Стоянова на ежегодной научной конференции по итогам полевого археологического сезона 2025 года в КФУ им. Вернадского.
По ее информации, могильник, раскопанный в районе поселка Научный в этом году, представляет собой ранее неизвестный памятник. Обнаружили его в 2023 году, но к исследованиям его приступили позднее.
Датировать памятник можно в пределах I века до н.э. и II века н.э. Кто именно оставил могильник, ученым неизвестно. Однако они полагают, что он, как и раскопанные ранее памятники в Байдарской и Варнутской долинах, меняет представление об истории Крымского полуострова римского времени, подчеркнула Стоянова.
Конференция археологов, которая у проходит в КФУ каждый год в начале декабря является подведением итогов сделанного учеными в Крыму в течение года.
«На ней мы обозначаем основные проблемы, узнаем о выдающихся открытиях, которые есть абсолютно в каждом докладе», — рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Он добавил, что по итогам конференции традиционно будет издан сборник всех представленных на мероприятии докладов.