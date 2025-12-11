Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений

«В результате работ, проведенных в 2025 году, мы открыли площадь 50 квадратных метров. Один квадрат оказался пустым, а на втором квадрате площадью 25 квадратных метров сконцентрировано около 60 кремированных погребений, которые совершались в урнах. В качестве урн выступали амфоры и сосуды, наполненные кальцинированными костями», — рассказала Анастасия Стоянова на ежегодной научной конференции по итогам полевого археологического сезона 2025 года в КФУ им. Вернадского.