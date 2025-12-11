Омских студентов поместили на время в следственный изолятор

На территории СИЗО-1 состоялась выездная экскурсия для студентов одно из омских вузов, готовящих специалистов в сфере бизнеса и информационных технологий. Молодых омичей познакомили с особенностями функционирования следственного изолятора: условиями содержания лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, режимом работы учреждения и обязанностями сотрудников различных отделов и служб.