Омских студентов поместили на время в следственный изолятор

Необычным образом решила привлечь УФСИН России по Омской области потенциальных сотрудников. Омских студентов — будущих специалистов по информационным технологиям — познакомили с особенностями функционирования следственного изолятора.
На территории СИЗО-1 состоялась выездная экскурсия для студентов одно из омских вузов, готовящих специалистов в сфере бизнеса и информационных технологий. Молодых омичей познакомили с особенностями функционирования следственного изолятора: условиями содержания лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, режимом работы учреждения и обязанностями сотрудников различных отделов и служб.
«Непосредственное взаимодействие с представителями СИЗО-1 способствовало формированию у студентов уважительного и позитивного восприятия роли их служебной деятельности», — с уверенностью сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Также в пенитенциарном ведомстве утверждают, что экскурсия в СИЗО-1 предоставила молодым омичам возможность более осознано подойти к выбору будущей профессии и оценить перспективы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе Омской области.