Эксперты отмечают оживление на российском рынке недвижимости

— Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, которые требуют нашего более пристального внимания — то есть проекты, где есть существенные сложности — остается на приемлемом уровне — это всего 2,3%. Сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год. В базовом прогнозе наши аналитики ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом, — поделился Александр Ведяхин.