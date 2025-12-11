Эксперты отмечают оживление на российском рынке недвижимости

Эксперты прогнозируют рост продаж на рынке жилой недвижимости на 7% в 2026 году. Об этом в рамках Дня инвестора, который проходит в Сбере 10 декабря, заявил первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.
— Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, которые требуют нашего более пристального внимания — то есть проекты, где есть существенные сложности — остается на приемлемом уровне — это всего 2,3%. Сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год. В базовом прогнозе наши аналитики ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом, — поделился Александр Ведяхин.
Благодаря финансированию Сбера в России строится около 73 из 119 миллионов квадратных метров жилья.
Как сообщил Александр Ведяхин, в 2025 году банк представил два инновационных ИИ-агента для сферы строительства. Один из агентов определяет готовность строительных объектов на основе фотоснимков. Система рассчитывает общую готовность объекта, выявляя отклонения от запланированных сроков. Использование такого инструмента снижает затраты времени на составление отчетов о мониторинге строительства на 15−20%.
В Ростовской области технология искусственного интеллекта активно используется для видеоанализа на строительных объектах. При этом проект показал, что цифровые решения не заменяют людей, но делают их работу безопаснее и продуктивнее.
— Такие решения снижают риски, экономят время и укрепляют репутацию компаний как ответственных и технологичных. Это важный шаг к повышению эффективности и безопасности строительной отрасли. Банк продолжает поддерживать инновационные проекты, помогая бизнесу внедрять передовые технологии. Для других застройщиков этот кейс может стать стартовой точкой на пути к цифровой трансформации, — рассказал управляющий Ростовским отделением Константин Бугрим.