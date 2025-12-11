«Ощутим свежее дыхание Арктики». Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных

Синоптики предупредили белорусов про −12 градусов на выходных 13 и 14 декабря. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«В ближайшее время мы ощутим свежее дыхание Арктики, как напоминание, что за окном все-таки декабрь. Однако похолодание будет недолгим и зимние морозы заставят утеплиться в первую очередь жителей северо-восточной половины страны, где ждем до минус 12 градусов, в то время как по юго-западу температура не опустится ниже минус 4», — обратили внимание синоптики.
И отметили, что на следующей неделе по причине поступления воздушной массы атлантического происхождения температурный фон повысится и окажется менее контрастным в разрезе страны. В пятницу, 12 декабря, в Беларуси еще будет теплая, но с осадками, погода. Под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются через территорию страны, в большинстве районов пройдут дожди.
Вместе с тем во второй половине 12 декабря по северо-восточной части страны, где будет сказываться влияние холодной воздушной массы, не исключен мокрый снег. Днем местами по северо-востоку прогнозируется усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет от +3 до +9 градусов.
«13−15 декабря (суббота — понедельник) характер погодных условий изменится. Адвекция арктических воздушных масс и смещение фронтальных разделов обусловит не только понижение температурного фона, но и осадки различной фазы (снег, мокрый снег, дождь) и интенсивности», — подчеркивают синоптики.
Температурный фон ночью будет колебаться от −12 градусов по северо-восточной части до −4 градусов по западной и южной. Днем ожидается от −7 градусов по северо-востоку до +7 по юго-западу. Белгидромет предупреждает, что местами по восточной части 13 декабря будет усиливаться ветер — 15−18 метров в секунду.
«Вместе с тем ночью и утром 14 декабря (воскресенье) в отдельных районах республики есть вероятность налипания мокрого снега. Похолодает», — заявили синоптики.
В субботу, 13 декабря, в ночные часы местами по Беларуси, а днем в отдельных районах по западной части пройдут небольшие кратковременные дожди, мокрый снег. По западу местами возможны слабые гололед и туман, на отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы местами прогнозируется усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура ночью составит от −2 до −9 градусов, а в западных и южных — от −1 до +4 градусов. Днем местами воздух прогреется до +6 градусов.
В воскресенье, 14 декабря, на большей части территории страны прогнозируются снег, мокрый снег, дождь. Местами вероятны гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром возможно налипание мокрого снега. В ночные часы будет от −2 до −8 градусов, а по западу — лот −1 до +4 градусов. Днем температура воздуха составит от −5 градусов по северо-восточной части до +6 по юго-западной.