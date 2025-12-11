«Ощутим свежее дыхание Арктики». Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных

В субботу, 13 декабря, в ночные часы местами по Беларуси, а днем в отдельных районах по западной части пройдут небольшие кратковременные дожди, мокрый снег. По западу местами возможны слабые гололед и туман, на отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы местами прогнозируется усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура ночью составит от −2 до −9 градусов, а в западных и южных — от −1 до +4 градусов. Днем местами воздух прогреется до +6 градусов.