Жительницу Башкирии жестоко избили, но виновный так и не наказан: Бастрыкин потребовал доклад о происходящем

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав избитой жительницы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении прав жительницы Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилось видеообращение жительницы Салавата к главе СКР. В нем она заявила, что органы внутренних дел бездействуют, проводя расследование преступления, жертвой которого она стала.

Заявительница утверждает, что в одном из заведений города у нее случился конфликт с мужчиной, тот избил ее, и женщине потребовалось длительное лечение.

— Отмечается, что в органах полиции по данному факту расследуется уголовное дело, однако виновный к ответственности не привлечен, — сообщает СК.

Следственный комитет Башкирии направил в надзорное ведомство ходатайство о передаче дела для расследования в органы СК. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы Следкома республики Марату Галиханову доложить о принятом надзорным ведомством решении и по доводам обращения.

