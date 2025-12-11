Ричмонд
Озвучены даты проведения «Рождественской фиесты» в Нижнем Новгороде

Мероприятие пройдет в январе.

Источник: Время

«Рождественская фиеста» (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января, сообщается в телеграм-канале «SharNN».

Чемпионат Приволжского федерального округа состоится весной — с 29 по 31 мая, а открытый чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному (0+) спорту — с 25 по 30 июня.

«Фестиваль “Небо НН” (0+) состоится с 24 по 28 июля, “Приволжская Фиеста” — с 13 по 16 августа», — добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие фестиваля «Новый год на Ярмарке» (0+) состоится в пятницу.