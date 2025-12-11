Time назвал человека года

Time публикует номер с «Человеком года» на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2024 году этого звания удостоился президент США Дональд Трамп, а в 2023 году — певица Тейлор Свифт.