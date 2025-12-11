Time назвал человека года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта», в том числе главу компании xAI Илона Маска, создателя Meta* Марка Цукерберга и главу OpenAI Сэма Альтмана, «Человеком года».
«Архитекторы ИИ признаны Человеком года по версии Time в 2025 году», — говорится в сообщении издания в соцсети X.
На обложке, оформленной наподобие известной фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над городом сидят Цукерберг, Маск, Альтман, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су, генеральный директор принадлежащей корпорации Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.
Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket в этом году полагали, что «Человеком года» может стать искусственный интеллект. Пользователи также ставили на президента США Дональда Трампа, гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, главу американской технологической компании OpenAI Сэма Альтмана и Папу Римского Льва XIV.
Time публикует номер с «Человеком года» на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2024 году этого звания удостоился президент США Дональд Трамп, а в 2023 году — певица Тейлор Свифт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.