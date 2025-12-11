Ричмонд
12 декабря в 2025 году: выходной или рабочий день в России

День Конституции — не самый популярный в России праздник, который отмечают 12 декабря. В 2025 году на это число выпадает пятница, и может возникнуть вопрос — рабочий это будет день или выходной?

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Конституция Российской Федерации
Источник: Kremlin.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

В материале разбираемся, будет ли 12 декабря выходным в 2025 году, а также приводим производственный календарь, считаем рабочие дни и вспоминаем, как страна отдыхает в Новый год.

Производственный календарь на 2025 год

Ознакомиться с выходными и рабочими днями подробнее поможет производственный календарь на 2025 год.

Производственный календарь на 2025 г
Источник: VK

Что касается декабря, то в текущем году этот месяц включает в себя 22 рабочих и девять выходных дней.

12 декабря в 2025 году: выходной или нет

12 декабря 2025 года — рабочий день. Выходной в честь Дня Конституции не предусмотрен, хоть эта дата и входит в число памятных.

При этом с 1994 по 2004 год этот день был праздничным. Традицию решили отменить за месяц до наступления 2005-го: по одной из версий, сделали это для возможности продлить новогодние праздники.

Что касается истории праздника, то начало она берет в декабре 1993 года. Тогда, после распада СССР, всенародным голосованием приняли высший нормативный правовой акт новой молодой страны — Конституцию Российской Федерации. Через год правительство решило объявить эту дату памятным и выходным днем: десять лет россияне не отправлялись на работу каждый 12-й день декабря. Но сегодня такой традиции больше нет.

Другие выходные в декабре 2025 года

В декабре 2025 года россиян ждет всего один дополнительный выходной — 31 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы начнутся уже в среду.

Нерабочим этот день становится за счет переноса выходного с другой даты (в текущем году выходной на 31-е перенесли с воскресенья, 5 января). При этом на законодательном уровне делать этот день праздничным самим по себе пока не хотят — в правительстве эту инициативу считают «избыточной». Похоже, так оно и есть, ведь в 2024, 2023 и 2022 годах 31 декабря тоже было выходным.

Всего в декабре 2025 года будет девять выходных: четыре субботы (6, 13, 20, 27), четыре воскресенья (7, 14, 21 и 28) и одна среда, 31 декабря.

