12 декабря в 2025 году: выходной или рабочий день в России

В материале разбираемся, будет ли 12 декабря выходным в 2025 году, а также приводим производственный календарь, считаем рабочие дни и вспоминаем, как страна отдыхает в Новый год.
Производственный календарь на 2025 год
Ознакомиться с выходными и рабочими днями подробнее поможет производственный календарь на 2025 год.
Что касается декабря, то в текущем году этот месяц включает в себя 22 рабочих и девять выходных дней.
12 декабря в 2025 году: выходной или нет
12 декабря 2025 года — рабочий день. Выходной в честь Дня Конституции не предусмотрен, хоть эта дата и входит в число памятных.
При этом с 1994 по 2004 год этот день был праздничным. Традицию решили отменить за месяц до наступления 2005-го: по одной из версий, сделали это для возможности продлить новогодние праздники.
Что касается истории праздника, то начало она берет в декабре 1993 года. Тогда, после распада СССР, всенародным голосованием приняли высший нормативный правовой акт новой молодой страны — Конституцию Российской Федерации. Через год правительство решило объявить эту дату памятным и выходным днем: десять лет россияне не отправлялись на работу каждый 12-й день декабря. Но сегодня такой традиции больше нет.
Другие выходные в декабре 2025 года
В декабре 2025 года россиян ждет всего один дополнительный выходной — 31 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы начнутся уже в среду.
Нерабочим этот день становится за счет переноса выходного с другой даты (в текущем году выходной на 31-е перенесли с воскресенья, 5 января). При этом на законодательном уровне делать этот день праздничным самим по себе пока не хотят — в правительстве эту инициативу считают «избыточной». Похоже, так оно и есть, ведь в 2024, 2023 и 2022 годах 31 декабря тоже было выходным.
Всего в декабре 2025 года будет девять выходных: четыре субботы (6, 13, 20, 27), четыре воскресенья (7, 14, 21 и 28) и одна среда, 31 декабря.
Список источников
1. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 17.11.2025) «О днях воинской славы и памятных датах России».
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».