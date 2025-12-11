12 декабря в 2025 году: выходной или рабочий день в России

Нерабочим этот день становится за счет переноса выходного с другой даты (в текущем году выходной на 31-е перенесли с воскресенья, 5 января). При этом на законодательном уровне делать этот день праздничным самим по себе пока не хотят — в правительстве эту инициативу считают «избыточной». Похоже, так оно и есть, ведь в 2024, 2023 и 2022 годах 31 декабря тоже было выходным.