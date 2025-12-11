Ричмонд
Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа

Роспотребнадзор: данных о циркуляции невосприимчивого к вакцинации гриппа нет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг данные о росте числа заражений агрессивным гриппом А в России.

«Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что направили официальный запрос в адрес СМИ, распространившего сведения об обратном.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию “нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации”, информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет», — добавили в Роспотребнадзоре.

О резком росте заболеваемости ранее в четверг сообщил Telegram-канал Baza.