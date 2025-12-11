Ричмонд
В Ростове заработали первые инновационные многофункциональные банкоматы

Новые терминалы позволят не только снимать наличные средства, но и проверить состояние здоровья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области запущены инновационные многофункциональные банкоматы Сбера. Это первые подобные устройства в регионе, которые представляют собой не обычные аппараты для снятия и пополнения счетов, а продвинутые терминалы с широкими возможностями банковских и вспомогательных сервисов. Банкоматы были презентованы на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в ноябре и не имеют аналогов в мире.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

— Мы продолжаем инвестировать в технологическое развитие Ростовской области, и создали устройство, которое эволюционировало из простого банкомата в многофункциональную точку обслуживания. Здесь можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить состояние своего здоровья. По сути, это универсальный центр заботы о благополучии человека. Мы рады, что жители Ростова-на-Дону и области в числе первых в стране смогут оценить эту инновацию, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам банкоматы нового поколения уже можно опробовать в торгово-развлекательных центрах «Горизонт», «Парк» и «Мегамаг». До конца декабря устройство появится и в ТРЦ «Мега».

Новые банкоматы отличаются от стандартных устройств несколькими особенностями: наличием двух экранов — основного и скрытого дисплея безопасности, который отображает персональные данные только пользователю; возможностью пройти экспресс-диагностику здоровья с передачей результатов в мобильное приложение; управлением с помощью голосового ассистента; полноценным набором функций приема и выдачи наличных с авторизацией по карте, QR-коду и биометрическим данным и т.д.