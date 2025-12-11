Ричмонд
МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары

МАРТ выступил с предложением к белорусам по пятницам поддерживать отечественные товары.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары. Подробности во время пресс-конференции озвучил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун.

По его словам, новый проект, получивший название «Кожная пятнiца — роднае, сваё!», направлен на популяризацию отечественных товаров и услуг.

— У нас замечательные продукты, наши производители стремятся соответствовать трендам и даже задают их. И в рамках этой акции мы бы хотели прежде всего показать, что у нас существуют действительно хорошие, качественные, интересные продукты как продовольственной группы, так и непродовольственной, — подчеркнул Олег Дикун.

Он добавил, что к указанной акции может присоединиться любой производитель, субъект торговли, или оказания услуг. Заместитель главы МАРТ пояснил, что организациям, которые хотят поддержать проект, необходимо зайти на сайт ведомства, выбрать соответствующий баннер, а также заполнить форму.

Заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работе МАРТ Дарья Полозкова обратила внимание, что простые белорусы также могут присоединиться к данному проекту:

— Прийти на работу в одежде или обуви белорусского производителя. Вечером прийти в магазин, купить наши, местные продукты и приготовить какое-то национальное блюдо. Или ехать в такси или в общественном транспорте и слушать музыку (белорусскую. — Ред.). Точно также музыку могут транслировать и в торговых центрах, в объектах, оказывающих услуги.

