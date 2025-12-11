Ричмонд
Через Омск в соседний Казахстан активно отправляются башкирские и челябинские сосны

Межгосударственная торговля новогодними деревьями прибавила значительных хлопот специалистам Управление Россельхознадзора по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторский состав Управления Россельхознадзора по Омской области вынужденно усилил контроль на границе с Казахстаном. Причиной стало активное перемещение деревьев хвойных пород в сопредельную республику. Традиционно в этот период фиксируется рост поставок сосен, елей и пихт из других регионов России, а также активный экспорт продукции в Республику Казахстан.

Основной объем ввозимых в регион рождественских деревьев для дальнейшего экспорта поступает из Челябинской области и Республики Башкортостан. Так, в декабре более 2000 сосен, выращенных на территории упомянутых областей, подготовлены к отправке в Республику Казахстан омскими специалистами Россельхознадзора. В ходе осмотра партий отобраны образцы для проведения лабораторных исследований в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам проведенных экспертиз на груз были оформлены фитосанитарные сертификаты, разрешающие вывоз деревьев за пределы Российской Федерации.