На новогодних праздниках дополнительные поезда пустят через Ростовскую область

Дополнительные поезда будут курсировать через Ростовскую область перед новогодними праздниками, а также в новогодние и рождественские дни. Речь идет о маршрутах, которые будут проходить в границах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Всего запустят 16 пар дополнительных поездов. Планируют 228 рейсов в период с 22 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
Дополнительные составы свяжут Ростов-на-Дону с Адлером и горнолыжным курортом Роза Хутор. Напомним, по второму маршруту будет действовать «Лыжная стрела». Еще один поезд добавят на направление Ростов-на-Дону — Кисловодск.
Кроме того, впервые из Минеральных Вод в Великий Устюг и Нижний Новгород отправится туристский поезд «Зимняя сказка». Присоединиться к круизу можно будет в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
