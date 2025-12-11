Ричмонд
На новогодних праздниках дополнительные поезда пустят через Ростовскую область

Дополнительные поезда для отдыхающих запустят на Дону на праздниках.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительные поезда будут курсировать через Ростовскую область перед новогодними праздниками, а также в новогодние и рождественские дни. Речь идет о маршрутах, которые будут проходить в границах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Всего запустят 16 пар дополнительных поездов. Планируют 228 рейсов в период с 22 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

Дополнительные составы свяжут Ростов-на-Дону с Адлером и горнолыжным курортом Роза Хутор. Напомним, по второму маршруту будет действовать «Лыжная стрела». Еще один поезд добавят на направление Ростов-на-Дону — Кисловодск.

Кроме того, впервые из Минеральных Вод в Великий Устюг и Нижний Новгород отправится туристский поезд «Зимняя сказка». Присоединиться к круизу можно будет в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

