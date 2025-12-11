Ричмонд
Министерство информации ограничило доступ сразу к шести сайтам в Беларуси

Мининформации сказало про ограничение доступа к шести интернет-ресурсам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации ограничило доступ сразу к шести сайтам в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

На основании ведомственные Мингорисполкома, который обнаружил на шести сайтах (bingx.com, bybit.com, weex.com, okx.com, bitget.com, gate.com) наличие ненадлежащей рекламы, Мининформиции приняло решение об ограничении доступа к перечисленным интернет-ресурсам. Это было сделано на основании статьи 51−1 Закона о средствах массовой информации. Доступ был ограничен 9 декабря 2025 года.

В ведомстве обратили внимание, что порядок возобновления доступа к ресурсу прописан в статье 51−2 Закона о СМИ. Названной статьей предусматривается следующее: заявлении о возобновлении доступа к сайту подается его владельцем после устранения нарушений законодательных актов, которые послужили основание для решения об ограничении.

