В Ростовской области прогнозируют ухудшение погоды и замерзание рек

Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха на 6−9°С, усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, днем 13 декабря местами до 25 м/с. Температура воздуха 13 декабря ночью от 0 до +5°С, по северной половине до −5°С, с понижением утром и днем до 0 до −5°С. А 14 декабря ночью от −4°С до −9°С, при прояснениях до −13°С; днем от −1°С до −6°С.