В Ростовской области прогнозируют ухудшение погоды и замерзание рек

В Ростовской области с 13 по 16 декабря ожидаются резкие изменения гидрометеорологической обстановки.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы региона со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, с 13 по 14 декабря в связи с резким вторжением холодного арктического воздуха ожидаются дождь и мокрый снег, переходящие в снег. В субботу, 13 декабря, в отдельных районах прогнозируют гололед и изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также метель. Автомобилистов предупреждают об образовании гололедицы.

Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха на 6−9°С, усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, днем 13 декабря местами до 25 м/с. Температура воздуха 13 декабря ночью от 0 до +5°С, по северной половине до −5°С, с понижением утром и днем до 0 до −5°С. А 14 декабря ночью от −4°С до −9°С, при прояснениях до −13°С; днем от −1°С до −6°С.

В начале рабочей недели, 15—16 декабря, местами прогнозируют снег и мокрый снег, днем с дождем. В отдельных районах ожидает налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, а на дорогах — гололедица. Ветер западный и юго-западный до 5−10 м/с. Температура воздуха составит ночью от 0 до −5°С, по северу и востоку до −9°С, днем −4°С, −1°С.

С 14 до 16 декабря на малых реках области начнется процесс ледообразования, появятся забереги, шугоход. На мелководье в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда.