Расширение проспекта Стачки в Ростове может начаться в 2026 году

В Ростове-на-Дону в трехлетний бюджет планируется включить программу по ремонту и строительству дорог, включая реконструкцию основных магистралей и мостов.

Источник: Коммерсантъ

Одним из ключевых проектов станет расширение пр. Стачки, от ул. Зорге до пер. Мастерового. Работы планируют начать в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель городской Думы Лидия Новосельцева.

В 2026 году 111 млн руб. планируют направить на проект капитального ремонта пять городских путепроводов по пр. Сиверса, улицам Неклиновской, Нозадзе, Сарьяна и Черевичкина.

Кроме этого, в планах на следующий год стоит ремонт 29 городских дорожных объектов и проектирование систем ливневой канализации Бассейна № 1.

В 2027 году, по информации госпожи Новосельцевой, предстоит разработать проект ливневой канализации Бассейна № 5 и построить новую развязку в створе пл. 5-го Донского корпуса.