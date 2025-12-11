На маршруте Петербург — Вологда появилась остановка в Тихвине

На маршруте Петербург — Вологда открыли остановку в Тихвине. Об этом сообщили в пресс-службе Комитете по транспорту Ленинградской области. К слову, между двумя городами стали курсировать современные автобусы, оборудованные кондиционерами, кофе-аппаратом, мультимедийными экранами и санузлом. Пассажировместимость каждого из них составила 52 человека, которые могут разместить до 11 кубометров багажа.