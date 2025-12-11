Омский министр образования объявила даты последних звонков и выпускных вечеров

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила даты проведения в регионе последних звонков и выпускных вечеров. Отклонением от рекомендации Минпросвещения РФ, станет единый выпускной для девятиклассников.
«В 2025/26 учебном году последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны. Кроме того, в Омской области 30 июня будет проходить единый выпускной для девятиклассников», — написала чиновница в своем телеграм-канале.
Также министр сообщила о программе проведения торжественных мероприятий. Со слов Ольги Степановой в нее будут включены: церемонию поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации; чествование представителей многодетных и многопоколенных семей; выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.