Омский министр образования объявила даты последних звонков и выпускных вечеров

Также министр сообщила о программе проведения торжественных мероприятий. Со слов Ольги Степановой в нее будут включены: церемонию поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации; чествование представителей многодетных и многопоколенных семей; выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.