Михаил Котюков назвал недопустимой ситуацию с вывозом мусора в Красноярске

Михаил Котюков отметил, что жители Красноярска не стали больше мусорить, но такого состояния дел на площадках в прошлые годы он не припомнит. Очевидно, что тут несколько составляющих.
Работа регионального оператора безусловно сегодня вызывает массу претензий — с ним ведется постоянная претенциозная работа. И состояние дел в наших дворах — это не проблема регоператора. Мы сейчас за счет бюджета закупили новые контейнеры, чтобы увеличить их число в Красноярске. Минэкологии края с регоператором ведет постоянную работу.
Мы должны до конца текущего года найти все необходимые решения. Мусоровозов в городе стало меньше, регоператор объясняет это тем, что машины не новые и выходят из строя. Но обещает, что парк будут обновлять. При повышении интенсивности вывоза мусора эта проблема будет уходить. Всем вместе нужно объединиться, чтобы в городе было чище, — подчеркнул Михаил Котюков.