Михаил Котюков назвал недопустимой ситуацию с вывозом мусора в Красноярске

Мы должны до конца текущего года найти все необходимые решения. Мусоровозов в городе стало меньше, регоператор объясняет это тем, что машины не новые и выходят из строя. Но обещает, что парк будут обновлять. При повышении интенсивности вывоза мусора эта проблема будет уходить. Всем вместе нужно объединиться, чтобы в городе было чище, — подчеркнул Михаил Котюков.