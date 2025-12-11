Ричмонд
Михаил Котюков назвал недопустимой ситуацию с вывозом мусора в Красноярске

Сегодня губернатор Красноярского края Михаил Котюков проводит прямую линию. Жители краевого центра пожаловались главе региона на проблемы с вывозом мусора.

Источник: AP 2024

Михаил Котюков отметил, что жители Красноярска не стали больше мусорить, но такого состояния дел на площадках в прошлые годы он не припомнит. Очевидно, что тут несколько составляющих.

Работа регионального оператора безусловно сегодня вызывает массу претензий — с ним ведется постоянная претенциозная работа. И состояние дел в наших дворах — это не проблема регоператора. Мы сейчас за счет бюджета закупили новые контейнеры, чтобы увеличить их число в Красноярске. Минэкологии края с регоператором ведет постоянную работу.

Мы должны до конца текущего года найти все необходимые решения. Мусоровозов в городе стало меньше, регоператор объясняет это тем, что машины не новые и выходят из строя. Но обещает, что парк будут обновлять. При повышении интенсивности вывоза мусора эта проблема будет уходить. Всем вместе нужно объединиться, чтобы в городе было чище, — подчеркнул Михаил Котюков.