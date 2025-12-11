В Новороссийске отменили массовые мероприятия на Новый год

На Новый год и Рождество в Новороссийске усилят патрулирование улиц, образовательных и культурных учреждений и храмов со стороны правоохранительных органов, Росгвардии, казачества и народных дружинников. В том числе, с 29 декабря по 11 января в городе будет действовать особый противопожарный режим, согласно которому фейерверки можно будет запускать только на специально отведенных площадках.