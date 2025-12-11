Воронежцам рассказали, когда пройдет последний звонок

Стала известна дата последнего звонка-2026. Торжественные линейки нового сезона пройдут в школах Воронежской области, как и по всей стране, 26 мая. Об этом 10 декабря сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Единая дата выпускных тоже известна — они намечены на 27 июня.
Как конкретно пройдет прощание со школой в Воронежской области, пока неизвестно. Скорее всего, выпускные пройдут в камерных форматах. Напомним, из-за сложной оперативной обстановки в Воронеже уже несколько лет не проводят общегородской выпускной с большой развлекательной программой и дискотекой в «Алых парусах».