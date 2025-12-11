Ричмонд
Самолет премьера Армении сел в Пулково из-за закрытия неба над Московой

Правительственный борт премьер-министра Армиени Никола Пашиняна ночью 11 декабря сел в Пулково. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.

Источник: Коммерсантъ

«Самолет вылетел в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково», — рассказала госпожа Багдасарян.

Утром Никол Пашинян отправился в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, отметила пресс-секретарь.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 11 декабря Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэропорта.

