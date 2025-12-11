МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Северска в ДНР, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики — территории, которая находится в ответственности “Южной” группировки войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующий “Южной” группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов», — сказал он.
По словам Пескова, «в ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях». «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады. В ближайшее время будет доступно видео указанного совещания», — добавил представитель Кремля.
Северск находится на северо-востоке ДНР, недалеко от Славянска.