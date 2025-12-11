Путину доложили об освобождении Северска

«Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики — территории, которая находится в ответственности “Южной” группировки войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующий “Южной” группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов», — сказал он.