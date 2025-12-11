В Ростове на 2026 год запланировали старт работ по расширению проспекта Стачки

Программы реконструкции проспекта Стачки и нескольких путепроводов в Ростове-на-Дону намерены вести в бюджет на ближайшие три года, то есть на период с 2026 — 2028 годы. Эту информацию в своем телеграм-канале указала председатель городской думы Лидия Новосельцева.