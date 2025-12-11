В Ростове на 2026 год запланировали старт работ по расширению проспекта Стачки

Программы реконструкции проспекта Стачки и нескольких путепроводов в Ростове-на-Дону намерены вести в бюджет на ближайшие три года, то есть на период с 2026 — 2028 годы. Эту информацию в своем телеграм-канале указала председатель городской думы Лидия Новосельцева.
Относительно проспекта Стачки, в 2026 году должны приступить к расширению дороги на участке от улицы Зорге до переулка Мастерового. Это направление должно улучшить транспортную доступность Левенцовки. В 2027 году планируется старт работ по устройству развязки в створе Стачки — площадь 5-го Донского корпуса.
Отдельно в 2026 году намерены выделить 111 млн рублей на проектирование и капитальный ремонт путепроводов на улицах Нозадзе, Черевичкина, Неклиновской, Сарьяна и на проспекте Сиверса.
Напомним, ранее в донской столице говорили о планах по созданию дублера проспекта Стачки.
