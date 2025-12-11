Ричмонд
В казанской больнице появилась первая в России мобильная кабинка для кормления малышей

Ее установили в Детской республиканской клинической больнице.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице РТ в Детской республиканской клинической больнице установили первую в России мобильную кабинку для кормления детей. Она создает комфортные условия для матерей. Кабина представляет собой модуль из матового стекла с мебелью и подогревателем детского питания.

Специальное пространство оборудовано всем необходимым: диваном, столом, подогревателем питания, регулируемым освещением, розетками и системой вентиляции. Снаружи дверь оснащена модулем с индикатором «занято/свободно», сообщили в пресс-службе ДРКБ.

Инициатором создания кабинки для кормления малышей стала Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».