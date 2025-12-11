В Уфе из-за кронирования деревьев перекроют улицу Мингажева

Завтра, 12 декабря, в Уфе в связи из-за кронирования деревьев ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрия, с 10:00 до 17:00 будет полностью перекрыт участок улицы Мингажева — от улицы Чернышевского до улицы Кирова.
Городские службы обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой заранее планировать свои маршруты, учитывая временное ограничение, и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.