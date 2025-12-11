Ричмонд
В Уфе из-за кронирования деревьев перекроют улицу Мингажева

Уфимскую улицу Мингажева перекроют на семь часов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 12 декабря, в Уфе в связи из-за кронирования деревьев ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрия, с 10:00 до 17:00 будет полностью перекрыт участок улицы Мингажева — от улицы Чернышевского до улицы Кирова.

Городские службы обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой заранее планировать свои маршруты, учитывая временное ограничение, и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

