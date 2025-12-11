Сибиряки возмутились сбоями в работе транспортных карт в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 декабря, ФедералПресс. Жители столицы Красноярского края жалуются на то, что уже несколько дней подряд не работают транспортные карты, а в некоторых автобусах требуют оплатить проезд наличными. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в рамках прямого эфира рассказал, почему не работает новая система.