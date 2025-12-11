Сибиряки возмутились сбоями в работе транспортных карт в Красноярске

«Гладко было на бумаге, но забыли про овраги», — подчеркнул губернатор.
Михаил Котюков, что систему на сегодняшний день настраивают, но конструктивная критика — вполне конструктивна и проблемы не должны решаться «за счет пассажиров».
Минтранс уже запустил горячую линию, куда будут принимать жалобы местных жителей: 8 800 200 55 75. Решить проблемы обещают в течение месяца.
Напомним, что в рамках подготовки к 400-летию Красноярска реализуется проект «Умный город», который включает в себя развитие существующей системы видеонаблюдения различной аналитикой.