За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, картофель и консервы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 1 по 8 декабря огурцы подорожали на 3,42%. На этой неделе их средняя цена составила 166,62 рубля. Также жителям республики на 2,24% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 33,17 рублей) и на 2,10% за фруктово-ягодные консервы для детского питания (535,28 рубля).