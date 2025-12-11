За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, картофель и консервы

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, картофель и консервы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 1 по 8 декабря огурцы подорожали на 3,42%. На этой неделе их средняя цена составила 166,62 рубля. Также жителям республики на 2,24% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 33,17 рублей) и на 2,10% за фруктово-ягодные консервы для детского питания (535,28 рубля).
Однако на этой неделе на 2,32% подешевели помидоры (197,32 рубля), на 2,18% — сахар-песок (61,59 рубля), на 1,84% — крупа гречневая-ядрица (47,62 рубля).
