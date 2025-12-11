Редкого снежного барса привезли в нижегородский зоопарк

«В 2024 году Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов принята Программа сохранения снежного барса в природе и в зоопарках, в рамках которой зоопарки мира обмениваются ирбисами, чтобы предотвратить вырождение вида. Нижегородский зоопарк долго ждал подходящего для Альбы друга, и вот, наконец, наши старания увенчались успехом», — отмечается в сообщении.