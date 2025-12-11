«Не отдыхаем по две недели»: Михаил Котюков рассказал, как встретит Новый год и проведет праздники

Об этом заявил губернатор Михаил Котюков в ходе прямой линии, анонсировав серию рабочих встреч с министрами.
Связав рост доходов с эффективностью работы, губернатор объявил, что 2026 год должен стать в крае годом повышения производительности труда. Именно эту тему, а также вопросы «семейноцентричности» всех госпрограмм, он намерен предметно обсуждать с членами правительства на каникулах.
«Я планирую и на новогодние праздники собирать министров. Мы традиционно с коллегами не отдыхаем по две недели. Один-два дня, и дальше уже идет подготовка к году», — заявил Михаил Котюков.
При этом глава региона подтвердил, что вопрос повышения зарплат уже решен. Он сообщил, что для работников краевых учреждений в бюджете предусмотрено увеличение фондов оплаты труда с 1 января 2026 года. Для федеральных служащих индексация ожидается с 1 октября.
Саму новогоднюю ночь глава региона планирует встретить традиционно. «Хочу встречать в кругу семьи, с детьми, с ёлкой, с новогодним столом», — поделился Михаил Котюков. Он добавил, что стол не будет избыточным: в планах легкие блюда, традиционные салаты и мандарины. Подарки для детей, по его словам, частично уже куплены, а часть еще в процессе, так как дети пишут письма Деду Морозу.