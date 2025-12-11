«Не отдыхаем по две недели»: Михаил Котюков рассказал, как встретит Новый год и проведет праздники

Саму новогоднюю ночь глава региона планирует встретить традиционно. «Хочу встречать в кругу семьи, с детьми, с ёлкой, с новогодним столом», — поделился Михаил Котюков. Он добавил, что стол не будет избыточным: в планах легкие блюда, традиционные салаты и мандарины. Подарки для детей, по его словам, частично уже куплены, а часть еще в процессе, так как дети пишут письма Деду Морозу.