420 взрывоопасных предметов обнаружили в Ростовской области с начала года

С начала 2025 года в Ростовской области обнаружили 420 взрывоопасных предмета, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
По словам чиновника, чаще время подобные находки фиксировали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Такие же работы проводились и в течение прошлого года.
— Последний выстрел Великой Отечественной войны прозвучал более 80 лет назад, однако на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2024 году обнаружили и обезвредили 392 взрывоопасных предмета, — отметил Сергей Бодряков.
Жителям Дона, что о любых боеприпасах, даже если они выглядят старыми и безопасными, нужно сразу же сообщать по номеру «112». Такие предметы нельзя трогать руками, передвигать, разбирать или бросать в огонь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.