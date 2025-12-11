Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

420 взрывоопасных предметов обнаружили в Ростовской области с начала года

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны разминировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области обнаружили 420 взрывоопасных предмета, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По словам чиновника, чаще время подобные находки фиксировали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Такие же работы проводились и в течение прошлого года.

— Последний выстрел Великой Отечественной войны прозвучал более 80 лет назад, однако на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2024 году обнаружили и обезвредили 392 взрывоопасных предмета, — отметил Сергей Бодряков.

Жителям Дона, что о любых боеприпасах, даже если они выглядят старыми и безопасными, нужно сразу же сообщать по номеру «112». Такие предметы нельзя трогать руками, передвигать, разбирать или бросать в огонь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.