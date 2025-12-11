Снежный барс Базель приехал в нижегородский зоопарк из Швейцарии

Об этом сообщили в пресс-службе «Лимпопо».
В скором времени Базеля познакомят с новой подругой — самкой снежного барса Альбой, проживающей в Нижнем Новгороде. Специально к приезду самца в зоопарке обустроили новый вольер.
Снежный барс имеет статус исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Из-за этого зоопарки обмениваются особями для сохранения ирбисов по специальной программе.
Базель хорошо перенес дорогу до Нижнего Новгорода. В природе самки и самцы барсов живут отдельно друг от друга и встречаются только во время брачного периода, поэтому пока что Безель и Альба находятся в отдельных вольерах.
