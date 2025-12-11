Натяжной потолок загорелся в минской квартире, когда хозяйка включила свет в комнате

Натяжной потолок загорелся в минской квартире, когда хозяйка включила свет. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ноябре 2025 года в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация про загоревшийся потолок в одной из квартир, расположенной в Первомайском районе Минска. Собственница квартиры сказала, что, включив свет в комнате, она услышала хлопок. Затем случилось воспламенение элементов натяжного потолка. Пожар удалось ликвидировать на начальном этапе, никто не пострадал.
Судэксперты установили, из-за чего загорелся натяжной потолок в минской квартире. Фото: sudexpert.gov.by.
По указанному факту проводилась судебная пожарно-техническая экспертиза. Эксперт установил, что возгорание произошло по причине короткого замыкания, которое возникло между заземленной трубой отопительной системы и профилированным каркасом натяжного потолка. Подобное стало возможным из-за повреждения участка электросети внутри стены при монтаже алюминиевого профиля натяжного потолка.
