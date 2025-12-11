Натяжной потолок загорелся в минской квартире, когда хозяйка включила свет в комнате

В ноябре 2025 года в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация про загоревшийся потолок в одной из квартир, расположенной в Первомайском районе Минска. Собственница квартиры сказала, что, включив свет в комнате, она услышала хлопок. Затем случилось воспламенение элементов натяжного потолка. Пожар удалось ликвидировать на начальном этапе, никто не пострадал.