Тематика «Новости и политика» стала самой обсуждаемой: итоги VK Видео 2025

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее. Уже сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео — на 60%, — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин. — Количество установок приложения VK Видео достигло 91 миллиона и является лучшим подтверждением востребованности российского видеосервиса. За год среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице — почти на треть».