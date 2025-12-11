Ричмонд
Тематика «Новости и политика» стала самой обсуждаемой: итоги VK Видео 2025

По данным Mediascope, платформа VK Видео стала лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. В первой неделе декабря ежедневная аудитория превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей.

«Новости и политика» — самая обсуждаемая тематика: в категории собрано 517,6 млн реакций. Самым просматриваемым в момент трансляции стримом стало прибытие делегаций России и Украины в Стамбул. Трансляцию посмотрели 1,3 млн пользователей.

3 самых популярных общественно-политических формата по просмотрам в VK Видео: «Итоги года с Владимиром Путиным 2024» — 25 млн просмотров, интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону — 25 млн, Парад Победы — 18,9 млн. Кроме того, лидером по просмотрам за год стал канал Соловьёв LIVE — 275 млн просмотров.

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее. Уже сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео — на 60%, — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин. — Количество установок приложения VK Видео достигло 91 миллиона и является лучшим подтверждением востребованности российского видеосервиса. За год среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице — почти на треть».

