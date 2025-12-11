Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут 11 декабря

«Минсктранс» сказал минчанам о задержках общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут в четверг, 11 декабря. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минсктранс».

По причине скопления транспорта на проспекте Машерова, а также улицах Куйбышева, Богдановича, Академическая, Сурганова, общественный транспорт ходит с нарушением графика. Задержки составляют до 20 минут.

