«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут 11 декабря

«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут в четверг, 11 декабря. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минсктранс».
По причине скопления транспорта на проспекте Машерова, а также улицах Куйбышева, Богдановича, Академическая, Сурганова, общественный транспорт ходит с нарушением графика. Задержки составляют до 20 минут.
Ранее мы писали, что ГАИ взяла на М-1 под контроль участок, где было множество жутких аварий: «В ДТП 15 человек погибли и 30 получили травмы».
Кстати, база данных ввезенных авто изменена в Беларуси.
Тем временем МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары.