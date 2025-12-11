Главные новости к вечеру 11 декабря 2025 года

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что деньги на такие цели закладывают в федеральный бюджет и в бюджет Социального фонда.