Главные новости к вечеру 11 декабря 2025 года

Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля
«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что деньги на такие цели закладывают в федеральный бюджет и в бюджет Социального фонда.
Песков: Россия будет добиваться освобождения археолога Бутягина
В Сенате США призвали к захвату российских танкеров с нефтью
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал захват США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и призвал к аналогичным мерам в отношении танкеров «теневого флота» России. Комментарий политика опубликован в соцсети X.
Мерц рассказал о сделанном Трампу предложении по Украине
Канцлер Германии назвал «конструктивным» прошедший накануне телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что в ходе беседы лидеру США было представлено предложение, касающееся территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта. Мерц отметил, что предложение ранее не было озвучено Трампу, он узнал о нем в ходе переговоров.
ВС РФ освободили Северск
Президент РФ Владимир Путин получил подробный доклад об освобождении Северска Вооруженными силами России в ходе совещания по обсуждению текущей ситуации в зоне СВО. Также глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что были освобождены населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Ранее в Минобороны РФ заявили о занятии Лимана.