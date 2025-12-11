Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 11 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Источник: Пресс-служба Президента России

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что деньги на такие цели закладывают в федеральный бюджет и в бюджет Социального фонда.

Песков: Россия будет добиваться освобождения археолога Бутягина

Источник: Агентство «Москва»

Задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является правовым произволом, заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов. Песков добавил, что дипломаты РФ будут работать над защитой прав Бутягина в Польше и предостерег россиян от поездок в эту страну.

В Сенате США призвали к захвату российских танкеров с нефтью

Источник: Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал захват США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и призвал к аналогичным мерам в отношении танкеров «теневого флота» России. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

Мерц рассказал о сделанном Трампу предложении по Украине

Источник: Reuters

Канцлер Германии назвал «конструктивным» прошедший накануне телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что в ходе беседы лидеру США было представлено предложение, касающееся территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта. Мерц отметил, что предложение ранее не было озвучено Трампу, он узнал о нем в ходе переговоров.

ВС РФ освободили Северск

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин получил подробный доклад об освобождении Северска Вооруженными силами России в ходе совещания по обсуждению текущей ситуации в зоне СВО. Также глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что были освобождены населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Ранее в Минобороны РФ заявили о занятии Лимана.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше