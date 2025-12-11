«Нужно повременить»: фейерверки на Новый год в Красноярском крае будут под запретом

Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор региона Михаил Котюков.
Один из вопросов от зрителей касался фейерверков. Житель Красноярского края напомнил, что в прошлом году салюты запретили буквально накануне праздника. Мужчина поинтересовался, стоит ли в этом году закупать пиротехнику к Новому году.
Тема непростая. Мы решение в том году принимали «под ёлку». Руководствовались соображениями безопасности. Вы видите в европейской части страны какие меры принимаются. С фейерверками нужно повременить. Будет победа — все вместе отпразднуем.
Губернатор пообещал, что решение будет принято и доведено до жителей Красноярского края в ближайшее время.