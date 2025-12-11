Одиночество в еде

Одинокие люди в Швеции идут по пути наименьшего сопротивления и в четыре раза чаще выбирают полуфабрикаты и фастфуд. Но главный удар наносит не пища, а отсутствие самого ритуала. Совместный обед — это не просто поглощение калорий, а общение, пусть даже о погоде и ценах, дисциплина и развитие правильных пищевых привычек. Лишившись этого социального каркаса, человек пропускает ужин, потом наедается перед сном, выбирает что-то попроще. Именно по причине крепких социальных связей Индонезия в этом году возглавила рейтинг в глобальном исследовании процветания. То есть в этой стране люди счастливее, несмотря на низкий уровень доходов. Главная причина в том, что они не хотят выбирать одиночество, видят смысл жизни в интеграции в общество и очень часто ужинают большой компанией.