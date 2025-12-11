Политолог Серенко рассказал о развитии российско-казахстанских отношений

На пороге 2026 года можно с уверенностью говорить, что российско-казахстанские отношения обрели новую, более высокую орбиту. Они стали более устойчивыми, предсказуемыми и стратегически ориентированными. Главный итог года — это формирование новой модели союзничества XXI века, основанной не на сиюминутной конъюнктуре, а на прочном фундаменте общих ценностей, истории и взаимной выгоды. Предстоящий саммит в Санкт-Петербурге станет логичной точкой в подведении итогов этого выдающегося года и задаст новый импульс для углубления беспрецедентной интеграции России и Казахстана".