В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код

В ЛДПР предложили оплату проезда на общественном транспорте постфактум.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следует разрешить оплату проезда на общественном транспорте постфактум через QR-код или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения, данное предложение будет направлено в правительство Москвы и Мосгортранс, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

В беседе с агентством она рассказала, что на этой неделе в СМИ появилась информация о случае, когда в Москве контролер высадила на мороз мать с годовалым ребенком и пятилетним сыном. По имеющимся данным, женщина хотела оплатить проезд, но у нее отобрали банковскую карту и оставили с детьми на улице.

«Депутаты ЛДПР подготовят запрос в прокуратуру для проверки как действий контролера, так и внутренних регламентов перевозчика на соответствие федеральному законодательству. Но одной проверкой дело не должно ограничиться. Необходимо незамедлительно принять ряд предложений, например разрешить оплату проезда постфактум через QR-код в салоне или мобильное приложение в течение 24 часов после официального предупреждения», — сказала Воропаева.

Кроме того, по ее словам, следует внедрить сезонный фактор в правила пользования городским и наземным транспортом, а именно при температуре ниже минуса 10 градусов и при положительной температуре в 30 градусов высадка беременных женщин должна быть полностью запрещена, независимо от обстоятельств.

«Предложения будут направлены в правительство Москвы и Мосгортранс. Пора перестать прятаться за инструкциями, забывая об их духе и пренебрегая моралью. Общественный транспорт существует для людей, а не люди — для правил проезда и муштры. Необходимо адаптировать регламенты и правила к реальной жизни с учетом человеческого фактора и сезонных рисков», — заключила она.

