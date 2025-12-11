В ЛДПР предложили ввести оплату проезда постфактум через QR-код

В беседе с агентством она рассказала, что на этой неделе в СМИ появилась информация о случае, когда в Москве контролер высадила на мороз мать с годовалым ребенком и пятилетним сыном. По имеющимся данным, женщина хотела оплатить проезд, но у нее отобрали банковскую карту и оставили с детьми на улице.