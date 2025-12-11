Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новгородской области ограничили мобильный интернет

В Новгородской области ограничили мобильный интернет в целях безопасности.

Источник: © РИА Новости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Мобильный интернет в Новгородской области ограничен по команде уполномоченного федерального органа власти, его работа возобновится при наступлении благоприятных условий, сообщило министерство цифрового развития региона.

Ведомство уточняет, что в связи со сложившейся ситуацией операторы связи осуществляют блокировку передачи пакетов данных по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьями 64 федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 9.1. федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

«Блокировка мобильного интернета осуществляется по команде уполномоченного федерального органа власти, который также определяет сроки ограничения оказания услуг связи. Работа в предоставлении услуг связи будет возобновлена по наступлении благоприятных условий… Меры предпринимаются для обеспечения безопасности критических объектов, расположенных на территории региона», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, в том числе 19 над Новгородской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше