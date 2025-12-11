Ричмонд
Работники башкирского сельхозпредприятия три года не получали зарплату полностью: сумма долга превысила 8,7 млн рублей

В Башкирии сельхозпредприятие задолжало своим работникам 8,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии полностью погасили долг сотрудникам сельскохозяйственного предприятия. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, сумма превысила 8,7 миллиона рублей.

Согласно версии следствия, руководство предприятия с 2022 по 2025 год не выплачивало в полном объеме заработную плату 50 своим работникам. При этом у организации имелись денежные средства, которые в нарушение закона были направлены на другие цели, не связанные с оплатой труда.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Благодаря мер, принятым следователями, вся задолженность была полностью погашена.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.

