Работники башкирского сельхозпредприятия три года не получали зарплату полностью: сумма долга превысила 8,7 млн рублей

Согласно версии следствия, руководство предприятия с 2022 по 2025 год не выплачивало в полном объеме заработную плату 50 своим работникам. При этом у организации имелись денежные средства, которые в нарушение закона были направлены на другие цели, не связанные с оплатой труда.