Работники башкирского сельхозпредприятия три года не получали зарплату полностью: сумма долга превысила 8,7 млн рублей

В Зианчуринском районе Башкирии полностью погасили долг сотрудникам сельскохозяйственного предприятия. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, сумма превысила 8,7 миллиона рублей.
Согласно версии следствия, руководство предприятия с 2022 по 2025 год не выплачивало в полном объеме заработную плату 50 своим работникам. При этом у организации имелись денежные средства, которые в нарушение закона были направлены на другие цели, не связанные с оплатой труда.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Благодаря мер, принятым следователями, вся задолженность была полностью погашена.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.
