Стилисты назвали визуально старящие аксессуары

Помимо прочего, прибавить лишние годы могут броши экстравагантного дизайна, широкие чокеры, а также длинные бусы с жемчугом. В заключение собеседники портала указали на идеально подобранные комплекты ювелирных украшений, широкие массивные браслеты и изделия с поддельными бриллиантами. «Некачественные искусственные камни часто не имеют блеска и качества. Они могут выглядеть дешево, лишая женский образ изысканности», — объяснила Лаудорф.