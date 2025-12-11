Большинство омичей любят Новый год, но «без фанатизма»

Большинство омичей встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 25% обожают этот праздник. Еще 37% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 28%. Отрицательные эмоции испытывают только 5% граждан: 4% не любят праздник, 1% просто ненавидят его. Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год (27% против 22% соответственно). Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение (34% против 22% среди горожанок).