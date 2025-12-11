Россиянам раскрыли лайфхаки, как эффективно запоминать учебный материал

Вопрос не в плохой памяти, а в том, как мы с ней работаем. Руководитель онлайн-преподавания образовательной компании MAXIMUM Алина Романова рассказала «Газете.Ru», почему эффективное запоминание — это не магия, а навык, который можно развить, используя проверенные методики и современные лайфхаки.
«Советы от опытных преподавателей всегда начинаются с простого правила: не пытаться объять необъятное в процессе запоминания. Мозг гораздо лучше усваивает информацию небольшими, дозированными порциями. Вместо многочасового марафона эффективнее разбить материал на блоки и заниматься по 15−20 минут, делая между подходами обязательные перерывы. Такой метод распределения учебы на несколько дней дает несравненно лучший результат, чем бессонная ночь перед экзаменом», — объяснила она.
Когда вы объясняете материал кому-то другому — будь то одноклассник, родитель или даже игрушка — вы вынуждены структурировать свои знания, находить простые слова, и тем самым обнаруживаете собственные пробелы в понимании. Момент, когда вы не можете что-то внятно объяснить, — это четкий сигнал, что тему нужно проработать глубже.
«Не менее важно подключать разные каналы восприятия. Если вы просто прочитали параграф, информация усвоится поверхностно. Гораздо эффективнее комбинировать форматы: прослушал лекцию — сделай краткий конспект, изучил тему — зарисуй схему или диаграмму. Когда вы одновременно видите, записываете и проговариваете материал, в мозге создаются более крепкие нейронные связи, и знания сохраняются надолго», — посоветовала эксперт.
Они позволяют визуально разложить большую тему на понятные смысловые блоки, выделить ключевые термины, формулы и связи между ними. Такую карту легко дополнять, и она становится идеальной шпаргалкой для повторения, помогая быстро восстановить в памяти всю картину целиком.
«Наш мозг устроен так, что лучше всего запоминает то, что вызывает эмоции. Этим можно и нужно пользоваться. Создавайте яркие, необычные или даже абсурдные ассоциации для сложных правил, дат или формул. Рифмы, забавные образы или личные истории, связанные с темой, работают как клей для памяти. Например, чтобы запомнить написание слова “интеллигент”, можно придумать фразу: “Ел ли интеллигент?”, где “ел ли” имитирует проверочное слово и прочно впечатывает правильный вариант в сознание», — объяснила Романова.
Наконец, ключ к долгосрочному запоминанию — это интервальное повторение. Кривая забывания Эббингауза показывает, что без подкрепления мы быстро теряем до 80% информации. Противоядие — повторять материал по нарастающим интервалам: в день изучения, на следующий день, через неделю и затем через месяц. Такая система перебрасывает знания из кратковременной памяти в долговременное хранилище.
«Главный вывод: учить нужно не за 24 часа до экзамена, а распределять нагрузку во времени. Тогда на контрольной или ЕГЭ вы сможете спокойно вспомнить все необходимое, потому что ваша память будет работать на вас, а не против вас», — резюмировала она.