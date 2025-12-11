Россиянам раскрыли лайфхаки, как эффективно запоминать учебный материал

«Наш мозг устроен так, что лучше всего запоминает то, что вызывает эмоции. Этим можно и нужно пользоваться. Создавайте яркие, необычные или даже абсурдные ассоциации для сложных правил, дат или формул. Рифмы, забавные образы или личные истории, связанные с темой, работают как клей для памяти. Например, чтобы запомнить написание слова “интеллигент”, можно придумать фразу: “Ел ли интеллигент?”, где “ел ли” имитирует проверочное слово и прочно впечатывает правильный вариант в сознание», — объяснила Романова.