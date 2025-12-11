Ричмонд
Журнал Time назвал «человеком года» ведущих разработчиков искусственного интеллекта

На обложке изображены Цукерберг, Маск и другие бизнесмены.

Time, человек года, 2025, Цукерберг, Маск, Альтман, Дженсен Хуанг, Лиза Су, Демис Хассабис, Дарио Амодей и Фэй-Фэй Ли.
Источник: Соцсети

Журнал Time выбрал «человеком года» группу ведущих мировых разработчиков, названных «архитекторами искусственного интеллекта». На обложке, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены основатели и руководители ключевых компаний в этой сфере.

В их числе — глава Meta* Марк Цукерберг, основатели и гендиректоры OpenAI Сэм Альтман, Nvidia Дженсен Хуанг, Google DeepMind Демис Хассабис, Anthropic Дарио Амодей, AMD Лиза Су, а также владелец X Илон Маск и основательница проекта ImageNet Фэй-Фэй Ли.

В прошлом году титул «человека года» получил избранный на второй срок президент США Дональд Трамп.

Ранее также сообщалось, что термин «зумер», описывающий поколение, выросшее в эпоху цифрового развития, стал словом 2025 года по результатам экспертного голосования, организованного порталом «Грамота.ру». Он набрал 42% голосов среди филологов.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ.

